В итоговую резолюцию Конгресса вошло более 30 предложений, затрагивающих как стратегические, так и практические аспекты развития индустрии детских товаров, сообщает Пресс-центр ИДТ.

Принимая во внимание положительную динамику роста доли отечественных детских товаров, Оргкомитет поддержал инициативы, направленные на дальнейшее развитие индустрии и предложения, связанные с системной поддержкой реализации общеотраслевых проектов развития передовых производственных технологий, высокотехнологичных отраслей промышленности и «рынков будущего» индустрии детских товаров, программы Десятилетие детства, «Стратегии развития индустрии детских товаров до 2030 года», а также создания современной образовательной среды. В частности, внесено в Резолюцию предложение о рассмотрении возможности формирования экспертной рабочей группы по тематическим разделам плана основных мероприятий в рамках создаваемого Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по реализации программы Десятилетие детства.

Большое внимание члены Оргкомитета уделили вопросу разработки и производства продукции для детей с инвалидностью. Так, Резолюция содержит рекомендацию по разработке критериев соответствия игровых материалов, товаров и услуг потребностям и возможностям детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Игрушки, обучающие материалы и другие товары для детей с ОВЗ рекомендовано сопровождать маркировкой, содержащей их функциональное описание. Также было рекомендовано разработать курс для обучения специалистов по использованию игр, игрушек и товаров для творчества, предназначенных для детей с ОВЗ.

Также в Резолюции поддержана инициатива о финансовой поддержке и предоставлении субсидий из федерального бюджета российским производителям индустрии детских товаров, использующих анимационные бренды, а именно поддержка в виде компенсации части затрат на лицензионные отчисления российским анимационным брендам.