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«Оршанский льнокомбинат» открыл фирменный магазин в Минске

13.04.2017  21:39

В Минске в ТРЦ Dana Mall начал работу фирменный магазин фабрики «Оршанский льнокомбинат», сообщает пресс-служба компании.

Специализированный магазин №6 «Белорусский лен» начал работу в Минске в начале апреля. Он разместился в торгово-развлекательном центре Dana Mall.

В магазине представлены экспортные образцы домашнего текстиля и одежды из льна от фабрики «Оршанский льнокомбинат».

Адрес магазина: г.Минск, ул. Петра Мстиславца, 11, пом.81, 2 этаж.



«Оршанский льнокомбинат» — единственное в Белоруссии предприятие по производству льняных тканей. Производство начиналось в 1930 году как льночесальная фабрика. В настоящий момент на предприятии идет выпуск как тканей, так и готовых изделий: столовое и постельное белье, комплекты для кухни, пледы, полотенца.

Фотографии с сайта компании. 

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