23.01.2017 23:13

В Германии на выставке Heimtextil 2017 были презентованы изделия «Оршанского льнокомбината», сообщает пресс-служба компании.

Традиционная выставка Heimtextil во Франкфурте прошла с 10 по 13 января в Германии. Свою экспозицию на мероприятии представила компания из Белоруссии «Оршанский льнокомбинат». Стенд компании демонстрировался в выставочном комплексе Messe Frankfurt.









Посетители смогли увидеть домашний текстиль из льна от производителя. Помимо постельного белья на стенде разместились пледы и одеяла.

«Оршанский льнокомбинат» — единственное в Белоруссии предприятие по производству льняных тканей. Производство начиналось в 1930 году как льночесальная фабрика. В настоящий момент на предприятии идет выпуск как тканей, так и готовых изделий: столовое и постельное белье, комплекты для кухни, пледы, полотенца.

Фотографии с сайта компании.