17.07.2017 21:38

Шведская компания H&M заявила о коллаборации с маркой Erdem из Великобритании, сообщает Buro 24/7.

На ресурсе YouTube появился ролик, подтверждающий информацию о коллаборации шведской компании H&M с британской маркой Erdem. Ее креативным директором и создателем является дизайнер Эрдем Моралиоглу. В настоящий момент он работает над созданием женской и мужской линеек одежды для H&M.

Дополнительная информация о коллекции не предоставляется, однако из проморолика становится очевидно, что в ней будут присутствовать пижамные костюмы, вечерние платья и изделия с цветочными принтами.

Совместная коллекция Erdem и H&M появится в магазинах 2 ноября.

Бренд Erdem создан в 2005 году Эрдемом Моралиоглу. Он учился в Канаде и в Великобритании, стажировался в Лондоне в мастерской Вивьен Вествуд, а в Нью-Йорке работал ассистентом Дианы фон Фюрстенберг.

Шведская компания H&M основана в 1947 году, штаб-квартира находится в Стокгольме. На рынке компания развивает бренды H&M, H&M Home, COS, Weekday, Cheap Monday, Monki, & Other Stories. По состоянию на 31 августа 2016 года у H & M было 4135 магазинов.