13.02.2017 07:14

Основной инвестор «Детского мира» АФК «Система» намерена развивать производство одежды Concept Club, сообщает Sostav.ru со ссылкой на заявление президент компании Михаила Шамолина.

«Будем консолидировать, выращивать бренд, увеличивать количество магазинов, объемы торговли и так далее», — сообщил топ-менеджер. «Объем, который завозит и продает сегодня Concept Club, не может быть выполнен всеми швейными предприятиями России. Нужно строить фабрики и заводы, которые будут это делать», — добавил Шамолин.





У компании также есть планы по созданию в России собственного швейного производства. «Это вопрос, хотим ли мы вертикально интегрировать и инвестировать в швейные фабрики или рынок должен сделать это помимо нас. Потому что специализация как управлять швейной фабрикой и продавать модели одежды — это две совершенно разные области экспертизы», — сказал президент компании.





Впрочем, «Система» не планирует доводить свою долю в Concept Club до 100%.