17.01.2017 07:27

Основной статьей импорта Ивановской области на мировой рынок остается текстиль и текстильные изделия, говорится в сообщении областной администрации. Также регион активно экспортирует продукцию химической промышленности и оборудование, – подчеркнула заместитель председателя правительства области Светлана Давлетова.

В общей сложности, по данным Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России, внешнеторговый оборот Ивановской области за январь–ноябрь 2016 года составил порядка 523 млн долларов, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2015 года более чем на 17%.





Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила порядка 25%, импорта – 75%. В 2016 году по Ивановской области наметилась положительная тенденция роста доли экспортируемой продукции во внешнеэкономическом обороте: по сравнению с январем 2016 года в ноябре она увеличилась почти на 5%.





Объем экспорта товаров за 11 месяцев 2016 года составил 129 млн долларов, увеличившись на 51%, в том числе в страны дальнего зарубежья – 56 млн долларов, в государства-участники СНГ – 73 млн долларов.





Наибольший удельный вес в суммарном объеме экспорта приходится на Республику Беларусь – порядка 14%, Казахстан – более 13%, Украину – порядка 11%, Германию – 8% и Узбекистан – порядка 7%.



