18.10.2017 07:16

Как говорится в сообщении администрации Ивановской области, основными экспортируемыми товарами из региона по-прежнему являются текстильные изделия. Их доля достигает почти 30%, а также продукция химической промышленности.

«Основные страны-импортеры – Казахстан, Белоруссия, Германия, Украина, Молдова», – уточнил врио члена правительства Ивановской области - директора департамента экономического развития и торговли Александр Лодышкин.

Администрация также опубликовала данные по внешнеторговому обороту области за восемь месяцев вырос более чем на 18%. По данным Центрального таможенного управления ФТС, внешнеторговый оборот Ивановской области за восемь месяцев 2017 года составил 423 млн долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3%.





Объем экспорта товаров за восемь месяцев 2017 года составил 105 млн долларов (рост на 24,5%), в том числе в страны дальнего зарубежья – 44,8 млн долларов, в государства-участники СНГ – 60,3 млн долларов.





Объем импорта за данный период составил 318 млн долларов, что на 16,3% выше, чем за восемь месяцев 2016 года. Из стран дальнего зарубежья было ввезено продукции на 159 млн долларов, из стран СНГ - на 159 млн долларов.





Основными импортируемыми товарами являются текстильные изделия (51%). Больше всего в суммарном объеме в регион импортируется продукции из Узбекистана, Китая, Республики Беларусь, Германии, Турции и Италии.