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Остановлена работа Ярославской швейной фабрики

12.07.2017  07:08

Из-за отсутствия разрешения на ввод здания в эксплуатацию в деревне Мостец судебные приставы приостановили деятельность Ярославской швейной фабрики, сообщили в Управлении службы судебных приставов области.

Как говорится в сообщении ведомства, недавно на фабрике прошла реконструкция одного из зданий, после чего разрешения на ввод здания в эксплуатацию получено не было. Этот факт выявила проверка, после чего суд Ярославского района постановил приостановить эксплуатацию здания фабрики.

«Похожая история была в Ярославле с закрытием ТЦ «Яркий», который тоже работал без разрешения на ввод здания к эксплуатацию. Он был закрыт, а потом, после получения разрешения, его снова открыли. Судебные приставы выехали на швейную фабрику, уведомили руководство о возбуждении исполнительного производства и дали 5-дневный срок для добровольного исполнения судебного решения. Если фабрика не исполнит решение суда и продолжит эксплуатировать здание, то судебные приставы взыщут исполнительский сбор и опечатают двери объекта недвижимости», — заявила порталу Regnum пресс-секретарь областного управления службы судебных приставов Екатерина Пиунова.

Ярославская швейная фабрика» основана в 1992 году, сейчас там работает около 500 человек. Это крупный производитель влаго-нефтезащитной одежды в России. 

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