15.02.2017 00:48

Более 100 образцов одежды и экипировки для Росгвардии продемонстрировали отечественные производители на выставке в Балашихе, сообщает пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

В пятницу, 10 февраля, в отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского в Балашихе прошла выставка одежды, обуви и снаряжения для Росгвардии. Участие в ней приняли такие отечественные предприятия как «Магеллан», «БТК групп», «Ана», «Фарадей» и «Завод Труд». Производители представили более 100 вариантов экипировки.

«Перспективные образцы обмундирования внешне смотрятся красиво, но, прежде чем принять их на снабжение, они должны пройти испытания в различных климатических условиях. Только после этого будет принято окончательное решение о том, какая именно продукция поступит на снабжение в Росгвардию. Удобство, комфорт и универсальность – вот главные требования, предъявляемые к форме и снаряжению», — сказал генерал армии Виктор Золотов.

В 2018 году на снабжение в Росармию поступят зимние куртки на меху, куртки-ветровки на молнии с капюшоном и новые шерстяные свитера. Произойдет замена полевых костюмов на зимний, демисезонный (ветровлагозащитный) и летний полевые костюмы в зеленой, серой и темно-серой камуфлирующей расцветке.

Наиболее интересными из представленных на выставке образцов стали изделия из материалов со свойствами инфракрасной ремиссии (невидимые в ночных прицелах), компрессионное термобелье «Фантом», летняя форма одежды особой прочности «Рысь» для спецподразделений и многоцелевой «рейдовый рюкзак» со съемным модулем.

Также в рамках мероприятия продемонстрировали обновленную парадную форму, в которой военнослужащие парадного расчета пройдут по Красной Площади в День Победы.