07.08.2017 07:13

Начался отбор заявок на заключение договоров на предоставление субсидии из федерального бюджета на финансирование расходов лизинговых организаций на обеспечение легкой промышленности оборудованием, говорится в сообщении Минпромторга. Заявки на участие в отборе будут рассматриваться до 1 ноября 2017 г.

Субсидирование будет производиться в рамках господдержки инвестиционных проектов направленных на модернизацию и техническое перевооружение предприятий легкой промышленности путем льготного лизинга.

Механизм нацелен на решение вопросов, связанных с приобретением оборудования для предприятий легкой промышленности и подразумевает компенсацию лизинговой организации выпадающих доходов, возникших вследствие предоставления лизингополучателю единовременной скидки в размере 30% цены приобретения оборудования при уплате авансового платежа.