Впервые за 13 лет существования Riga Fashion Week открытие модной сессии состоится в Рижском моторном музее, сообщают организаторы.

После масштабной реконструкции Рижский моторный музей стал не только самым крупным и высокотехнологичным музеем старинных транспортных средств в Балтии – более 100 уникальных автомобилей и мотоциклов, но и обрел прекрасные выставочные помещения, благоустроенную территорию, а также современную экспозицию, представленную с помощью современных технологических решений и мультимедийных средств.

Именно там, в Рижском моторном музее, среди автомобилей ретро-класса 28 марта состоится открытие RFW, которое ознаменуется показом коллекции от грузинской модной марки Dalood. Для Dalood характерна ручная вышивка, которую в этом сезоне дизайнер гармонично сочетает с грубой кожей и кружевом. В рамках открытия RFW свою сезонную коллекцию представит также эстонский бренд KÄT, позиционирующий себя как марку одежды для современных женщин, которые ценят долгосрочный и экологичный дизайн, - стиль KÄT объединяет в себе характерный для северных стран минимализм с ретро-элементами. В этот вечер свою коллекцию покажет также еще один грузинский дизайнер Mariam Gvasalia. Таким образом, на главном подиуме столицы будет впервые представлена грузинская мода, которая во время открытия RFW разбавит прибалтийский нордический стиль смелыми сочетаниями цветов и фактур, выражающими всю многогранность и особенность кавказского народа.