09.10.2017 07:01

В период с 28 августа по 6 октября 2017 г. мировые цены на хлопок продолжали снижаться в ожидании расширения посевных площадей под данной культурой в мире и ожидаемым увеличением производства, отмечает аналитик товарных рынков АО «Открытие-Брокер» Оксана Лукичева.

Краткосрочную поддержку ценам, выраставшим до уровня 75 центов за фунт, оказали шторма в Мексиканском заливе, но в результате они почти не затронули хлопковые плантации.

С начала сезона 2017-18 по 28 сентября 2017 г. экспорт средневолокнистого хлопка из США составил 7,394 млн кип против 5,157 млн.кип в аналогичный период прошлого сезона, экспорт длинноволокнистого хлопка составил 315 тыс. кип против 343 тыс. кип. Некоторые азиатские покупатели переключаются на поставку хлопка из Индии, откладывая покупки хлопка в США.

Кроме того, на бирже ICE наблюдается рекордное снижение сертифицированных запасов хлопка, что увеличивает потенциал роста цен.

В США в сезоне 2017-18 ожидается рекордный урожай хлопка, который по сентябрьской оценке МСХ США составит 21,76 млн кип. При этом из-за неблагоприятной погоды ожидается задержка уборки урожая, наблюдаются краткосрочные проблемы в поставках из-за наводнений рек на юго-востоке Техаса. По оценкам, потери в качестве урожая хлопка все же могут увеличиться. Также по некоторым оценкам урожай может сократиться на 300-500 тыс. кип хлопка.

По данным МСХ США, на 1 октября 2017 г. в хорошем состоянии находилось 57% посевов хлопка (было в прошлом году 49%), в плохом – 16% (было 15%) . Коробочки открылись на 67% посевов (было 70%), урожай убран на 17% площадей против 15% в прошлом году.

По данным China National Cotton Reserves Corporation, в сентябре были закрыты продажи хлопка из государственного резерва Китая торговым компаниям, проводились продажи лишь текстильным фабрикам. Рост цен на хлопок в конце августа способствовал продлению сроков проведения аукционов на один месяц, хотя ранее планировалось их завершить в конце августа 2017 г.

Импорт хлопка в Китай в августе 2017 г. вырос на 19,8% в годовом выражении и составил 83,976 тыс. тонн, основные поставки производились из США, Австралии, Индии. Импорт за 8 мес. 2017 г. вырос на 36% к аналогичному периоду 2016 г. до 1,934 млн тонн.

По официальным данным, производство хлопка в Индии в сезоне 2017-18 может снизиться до 32,27 млн кип против 33 млн кип в прошлом сезоне на фоне значительного снижения общего уровня осадков по выращивающим регионам в сентябре текущего года.

Производство хлопка в Пакистане в сезоне 2017-18 по данным МСХ США оценивается в 9,5 млн кип, что на 18,8% выше, чем в прошлом сезоне. Производство хлопка в Турции вырастет на 18,8%, до 3,8 млн кип, производство хлопка в Бразилии также вырастет на 7,1%, до 7,5 млн кип.

Сентябрьский отчет МСХ США вышел крайне негативным к рынку, показав рост переходящих запасов хлопка в США и мире за счет резкого увеличения производства в ряде государств. Переходящие запасы хлопка в мире в конце сезона 2017-18 составят 20,16 млн тонн, а отношение запасов к потреблению вырастет до 78,6%.

По сентябрьским данным ICAC, переходящие запасы хлопка в сезоне 2017-18 также вырастут, но отношение запасов к потреблению составит 74,1%. Ассоциация также ожидает рост мирового производства на 10% при росте мирового потребления на 3%.

В сезоне 2016-17 произошло улучшение баланса мирового рынка хлопка, что позволило ценам начать развивать растущую динамику с июля 2016 г. Тем не менее, выросшие цены и восстановление потребления привели к реакции производителей, переключившихся на выращивание данной культуры.

Высокие темпы роста мирового производства будут оказывать угнетающее влияние на цены в сезоне 2017-18. Поддержка рынку хлопка может исходить из роста цен на нефть, что оказывает отрицательное влияние на производителей тканей из искусственных волокон, а также от возможного сокращения запасов хлопка в Китае.