24.05.2017 06:55

В период с 17 апреля по 19 мая 2017 г. мировые цены на хлопок резко выросли под влиянием закрытия коротких позиций до уровня 85 центов за фунт, после чего также резко снизились к уровню 79 центов за фунт, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие-Брокер» Оксана Лукичева.

Росту цен способствовал начавшийся перенос позиций между контрактами. На внутреннем рынке США в прошедший период наблюдался неожиданно высокий спрос со стороны местных производителей текстиля, что привело к созданию локального дефицита хлопка при достаточно низких запасах.

Благоприятная погода в Техасе (США), Индии и Китае создает предпосылки хорошего урожая в новом сезоне, который начнется в августе 2017 г. Однако в период с мая по июль обычно случается сезонный рост цен.

Майский отчет МСХ США вышел позитивным к рынку, показав снижение переходящих запасов хлопка в США и рост экспортных поставок в сезоне 2017-18. Переходящие запасы хлопка в мире в конце сезона 2017-18 снизятся до 18,98 млн тонн, а отношение запасов к потреблению составит 75%.

Производство хлопка в США в сезоне 2017-18 вырастет на 11,8% и составит 19,20 млн кип. По состоянию на 14 мая 2017 г. было посажено 33% запланированных посевных площадей против 38% в прошлом году.

При этом спрос на хлопок старого урожая в США сохраняется на высоком уровне. С начала сезона 2016-17 по 11 мая 2017 г. экспорт средневолокнистого хлопка из США составил 13,658 млн кип против 8,003 млн кип в аналогичный период прошлого сезона, экспорт длинноволокнистого хлопка составил 182,3 тыс. кип против 165,4 тыс. кип годом ранее.

По оценке МСХ США, переходящие запасы хлопка в Китае на конец сезона 2017-18 снизятся на 18,5% к сезону 2016-17 и составят 39,65 млн кип. Производство хлопка в Китае в сезоне 2017-18 ожидается на уровне 4,88 млн тонн против 4,72 млн тонн в сезоне 2016-17, посевные площади увеличатся до 3,2 млн га.

Импорт хлопка в Китай в марте 2017 г. вырос на 109,7% в годовом выражении и составил 121 тыс. тонн, основные поставки производились из США, Узбекистана, Индии. Импорт за 3 мес. 2017 г. вырос на 79% к аналогичному периоду 2016 г., до 375,16 тыс. тонн.

В Индии посевные площади под хлопком в сезоне 2017-18 могут вырасти на 15%, до 12,08 млн га. По данным МСХ США, производство хлопка в сезоне 2017-18 может вырасти на 5,7%, до 28 млн кип.

Аналитические агентства продолжают публиковать прогнозы состояния рынка хлопка в сезоне 2017-18. В целом ситуация на рынке хлопка улучшится за счет ожидаемого роста потребления и снижения запасов. По майским данным ICAC, переходящие запасы хлопка в сезоне 2017-18 продолжат снижаться, а отношение запасов к потреблению упадет до 66,8%.

В сезоне 2016-17 улучшение баланса мирового рынка хлопка и растущее потребление позволили развиваться долгосрочному растущему тренду, начавшемуся в июле 2016 г. Положительные тенденции на рынке могут продолжиться в сезоне 2017-18.