23.03.2017 07:08

В период с 23 января по 17 марта 2017 года мировые цены на хлопок показали значительный рост, связанный с сезонными факторами и ожидаемым ужесточением поставок сырья, отмечает аналитик товарных рынков «Открытие-Брокер» Оксана Лукичева.

Потребители хлопка пока малоактивны, что позволяет избежать резкий ценовых движений, однако в мае-июне 2017 г. ожидается крупный объем фиксаций – около 8 млн, что может разогнать рынок вверх.

Экспорт хлопка из США остается на высоком уровне, что оказывает положительное влияние на цены. С начала сезона 2016-17 по 9 марта 2017 г. экспорт средневолокнистого хлопка из США составил 11,584 млн кип против 7,031 млн кип в аналогичный период прошлого сезона, экспорт длинноволокнистого хлопка составил 528,1 тыс. кип против 371,5 тыс. кип.

Возможное возникновение явления EL NINO также может навредить посевам хлопка в США, так как южные штаты в этом регионе обычно страдают от засухи в периоды потепления воды в океане.

Фундаментальные показатели также поддерживают цены, хотя мартовский отчет USDA вышел слегка негативным к рынку, показав небольшой рост переходящих запасов в конце сезона 2016-17. Накопленные запасы в США и Китае продолжают снижаться, чему способствуют проводимые Китайской хлопковой ассоциацией аукционы по продаже запасов хлопка.

При этом на данных аукционах отмечается высокий уровень спроса, что свидетельствует о здоровой ситуации в текстильной отрасли и желании разбавлять импортируемый на рынке хлопок более дешевым хлопком из резервов. Китай намерен продавать хлопок из государственных запасов с 6 марта по 31 августа 2017 г., ежедневно предлагается 30 тыс. тонн хлопка. Всего посредством аукционов в текущем сезоне предполагается реализовать около 3 млн тонн хлопка.

Импорт хлопка в Китай в феврале 2017 г. вырос на 145,7% в годовом выражении и составил 138,1 тыс. тонн. Импорт за 2 мес. 2017 г. вырос на 66,7% к аналогичному периоду 2016 г., до 253,5 тыс. тонн.

Производства хлопка в Китае ограничивают уровнем доступности субсидий и фиксированной на следующие три года закупочной ценой, которая в настоящее время для фермеров составляет 2695 долл./тонна при мировой цене хлопка в 1705 долл./тонна. Закупочная цена может быть пересмотрена в результате резких движений цен на мировом рынке, но не может быть ниже мирового уровня. Субсидии распространяются на 85% от ежегодного объема производства хлопка.

Потребление хлопка в Китае в сезоне 2016-17 оценивается в 7,59 млн тонн, что немного выше уровня сезона 2015-16.

Производство хлопка в Индии, по данным Хлопковой ассоциации, в сезоне 2016-17 ожидается на уровне 34,1 млн кип против 30,01 млн.кип в сезоне 2015-16, площадь посевов хлопка сократилась на 9,6% к прошлому сезону. Экспорт хлопка из Индии по состоянию на середину марта 2017 г. составил 4,2 млн кип и к октябрю может достичь 5 млн кип. При этом фермеры сдерживают продажи хлопка – с октября по февраль на рынок поступило 22,63 млн кип хлопка.

Аналитические агентства опубликовали первые прогнозы состояния рынка хлопка в сезоне 2017-18. В целом ситуация на рынке хлопка может слегка улучшиться за счет ожидаемого роста потребления. По мартовским данным ICAC, переходящие запасы хлопка в сезоне 2017-18 продолжат снижаться, а отношение запасов к потреблению упадет до 68,5%.

В сезоне 2016-17 улучшение баланса мирового рынка хлопка и растущее потребление позволят развиваться долгосрочному растущему тренду, начавшемуся в июле 2016 г. Положительные тенденции на рынке могут продолжиться в сезоне 2017-18.