17.04.2017 06:52

В период с 20 марта по 13 апреля 2017 г. мировые цены на хлопок скорректировались вниз в связи с невозможностью рынка достичь уровня 80 центов за фунт, что привело к массовому закрытию спекулятивных длинных позиций, отмечает аналитик товарных рынков АО «Открытие-Брокер» Оксана Лукичева.

Апрельский отчет МСХ США вышел позитивным, показав снижение переходящих запасов хлопка в США и рост экспортных поставок в сезоне 2016-17. В мировом масштабе запасы слегка подрастут, но производство хлопка в мире в сезоне 2016-17 снизится.

По опубликованному 31 марта 2017 г. отчету МСХ США, посевные площади под хлопчатником в США в сезоне 2017-18 вырастут на 21% к прошлому сезону и составят 12,2 млн акров. Это оказало отрицательное влияние на цены хлопка, хотя увеличение площадей было более или менее ожидаемым.

При этом спрос на хлопок старого урожая в США сохраняется на высоком уровне. С начала сезона 2016-17 по 30 марта 2017 г. экспорт средневолокнистого хлопка из США составил 12,575 млн кип против 7,413 млн. кип в аналогичный период прошлого сезона, экспорт длинноволокнистого хлопка составил 562,9 тыс. кип против 405,3 тыс. кип.

Возможное возникновение явления EL NINO также может навредить посевам хлопка в США, так как южные штаты в этом регионе обычно страдают от засухи в периоды потепления воды в океане. По состоянию на 2 апреля 2017 г. было посажено 4% запланированных посевных площадей против 3% в прошлом году.

По оценке МСХ США, переходящие запасы хлопка в Китае на конец сезона 2016-17 вырастут на 0,5% к мартовскому прогнозу, до 49,15 млн кип. Импорт хлопка в Китай в феврале 2017 г. вырос на 145,7% в годовом выражении и составил 138,1 тыс. тонн, основные поставки производились из США, Узбекистана, Индии и Австралии. Импорт за 2 мес. 2017 г. вырос на 66,7% к аналогичному периоду 2016 г., до 253,5 тыс. тонн.

Наблюдается рост импортного спроса на хлопок из Индии, где текстильные фабрики стремятся закупать импортное волокно в связи с лучшим качеством и ростом внутренних индийских цен на хлопок. Производство хлопка в Индии по данным Хлопковой ассоциации в сезоне 2016-17 ожидается на уровне 34,1 млн кип против 30,01 млн кип в сезоне 2015-16, площадь посевов хлопка сократилась на 9,6% к прошлому сезону.

Аналитические агентства продолжают публиковать прогнозы состояния рынка хлопка в сезоне 2017-18. В целом ситуация на рынке хлопка может слегка улучшиться за счет ожидаемого роста потребления. По апрельским данным ICAC переходящие запасы хлопка в сезоне 2017-18 продолжат снижаться, а отношение запасов к потреблению упадет до 67,8%.

В сезоне 2016-17 улучшение баланса мирового рынка хлопка и растущее потребление позволят развиваться долгосрочному растущему тренду, начавшемуся в июле 2016 г. Положительные тенденции на рынке могут продолжиться в сезоне 2017-18.