25.01.2017 06:49

В период с 20 ноября 2016 г. по 20 января 2017 г. мировые цены на хлопок незначительно снизились под влиянием публикации негативного январского отчета USDA. При этом высокие экспортные продажи хлопка из США и возможное повреждение посевов хлопка дождями в Китае поддерживают цены, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие-Брокер» Оксана Лукичева.

По данным статистического бюро производство хлопка в Китае в 2016 г. упало на 4,6% к 2015 г., до 5,34 млн тонн. По данным GAC, импорт хлопка в Китай в декабре 2016 г. составил 143,6 тыс. тонн, что на 23,7% ниже, чем в декабре 2015 г. Импорт хлопка в 2016 г. составил 898,3 тыс. тонн, что на 39,1% ниже, чем в аналогичный период 2015 г.

Китайское правительство объявило о начале ежегодных продаж хлопка из государственного резерва, которые стартуют 6 марта 2017 г. и предлагают 30 тыс. тонн хлопка в день. Аукционы продолжатся до августа 2017 г. общие запасы хлопка в Китае, по январским данным USDA, составляли 48,35 млн кип. В сезоне 2016-17 из запасов было продано 1,26 млн. тонн хлопка.

С начала сезона 2016-17 по 12 января 2017 г. экспорт средневолокнистого хлопка из США составил 8,957 млн кип против 5,42 млн кип в аналогичный период прошлого сезона, экспорт длинноволокнистого хлопка составил 437,8 тыс. кип против 249,1 тыс. кип. По первому отчету USDA, посевы хлопка в сезоне 2017-18 в США могут вырасти на 13,7% к сезону 2016-17 и составить 11,45 млн акров.

Негативное влияние на рынок хлопка также оказывает низкий спрос на хлопок в Индии из-за роста потребления искусственных волокон и проведенной демонетизации. Демонетизация оказала негативное влияние на состояние внутреннего рынка хлопка, породив проблемы с платежами и сократив спрос.

Производство хлопка в Индии, по данным USDA, в сезоне 2016-17 ожидается на уровне 27,0 млн кип против 26,4 млн кип в сезоне 2015-16. Экспорт хлопка из Индии может снизиться до 4,40 млн кип, внутреннее потребление оценивается на уровне 23,25 млн кип.

В декабре 2017 г. Пакистан возобновил импорт хлопка из Индии, ранее приостановленный в связи с нарушенными фитосанитарными нормами. Импорт в страну оценивается в 2-2,5 млн кип. В прошлом году Пакистан закупил в Индии 2,7 млн кип хлопка.

Аналитические агентства опубликовали первые прогнозы состояния рынка хлопка в сезоне 2017-18. В целом фундаментально ситуация на рынке хлопка может слегка улучшиться за счет ожидаемого роста потребления.

Январский отчет USDA вышел позитивным к мировому рынку хлопка, показав ожидаемое сокращение общего уровня переходящих запасов хлопка в мире в новом сезоне 2017-18. Тем не менее, отношение запасов к потреблению все еще остается на высоком уровне.

По январским данным ICAC, переходящие запасы хлопка в сезоне 2017-18 слегка подрастут к сезону 2016-17, а отношение запасов к потреблению повысится до 73,8%.

В сезоне 2016-17 улучшение баланса мирового рынка хлопка и растущее потребление позволят развиваться долгосрочному растущему тренду, начавшемуся в июле 2016 г. Сезонные факторы будут поддерживать рост цен осенью и зимой 2016 г. При этом распродажи китайских запасов будут ограничивать рост цен до августа 2017 г.

Новый сезон 2017-18 может оказаться нейтральным к рынку, что также поддержит растущую динамику цен.