Петербургский торговый комплекс «Outlet Village Пулково» стал обладателем премии в области коммерческой недвижимости Commercial Real Estate Awards 2017, сообщает девелоперская компания Hines.

Итоги, оценивающие результаты работы номинантов за предыдущий год, были подведены 27 апреля во время торжественной церемонии награждения CREAwards на территории концертного зала «Барвиха Luxury Village» в Москве.

CREAwards – ежегодная профессиональная премия, учрежденная в 2003 году. Победители определяются на основе закрытого голосования жюри, в состав которого входят эксперты и специалисты рынка. За годы существования в России СREAwards зарекомендовала себя как важная и престижная награда в индустрии коммерческой недвижимости. В 2014 году первый аутлет компании Hines уже становился обладателем премии. Тогда звания лучшего был удостоен московский торговый комплекс «Outlet Village Белая дача».

«Outlet Village Пулково» был открыт в 2015 году. Торговый комплекс стал первым аутлетом в Санкт-Петербурге. В настоящий момент на его территории работают более 55 магазинов всемирно известных торговых марок, таких как Baldinini, Calvin Klein, Coccinelle, Furla, Lacoste, Michael Kors, Tommy Hilfiger и других.

«Мы оцениваем победу одного из наших аутлетов в премии CREAwards как важное достижение компании и благодарны экспертам рынка за столь высокую оценку, - сообщил ретейл-директор компании Hines Энтони Гаскон. – В 2017 году мы ожидаем принять в «Outlet Village Пулково» более одного миллиона посетителей, не менее 20% из них – туристы. Это означает, что наш проект становится не только торговым, но и новым туристическим центром».

Hines – международная частная девелоперская компания, работающая на рынке инвестирования, девелопмента и управления коммерческой недвижимостью. Портфель проектов Hines, включая проекты в процессе реализации, завершенные и приобретенные объекты, а также объекты, управляемые компанией, состоит из 1 206 объектов общей площадью более 390 млн. кв. м. Офисы компании расположены в 189 городах и 20 странах мира. На настоящий момент Hines является одной из крупнейших в мире компаний, работающих на рынке недвижимости.

Фотография предоставлена компанией.