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Пакистан переходит от производства тканей на одежду

05.05.2017  00:50

Представители легкой промышленности Пакистана считают целесообразным увеличить производство готовой и более дорогой продукции, сообщает телеканал NTD.

В последние несколько десятилетий представители легкой промышленности Пакистана стараются уйти от производства тканей в сторону расширения ассортимента готовой одежды.

«У пакистанской текстильной отрасли будет больше возможностей, если производить более дорогие товары. В настоящее время экспорт приносит около 12 миллиардов долларов, но эта цифра в ближайшие два года может увеличиться до 17-18 миллиардов, даже до 20 миллиардов», - сказал Зубайр Туфайл, глава Федерации торгово-промышленных палат.

В настоящий момент текстильщики столкнулись с проблемой нехватки сырья, кроме того отрасли не хватает государственной поддержки. По мнению экспертов в стране необходимо ввести различные льготы и заключить соглашения о свободной торговле с другими государствами.

Пакистан поставляет в другие страны ткань, трикотаж, чулочно-носочные изделия, домашний текстиль и джинсы.

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