21.03.2017 07:07

Пакистанские текстильщики заинтересованы в том, чтобы увеличить импорт товара как в Татарстан, так и другие регионы России, заявил глава Всеобщей пакистанской ассоциации текстильных фабрик (APTMA) Аамир Фаяз Шейх.

Тема обсуждалась на встрече главы ассоциации с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, который посетил Пакистан, говорится в сообщении главы республики.

По словам Аамира Фаяза Шейха, сегодня в Пакистане работает порядка 400 фабрик, производящих пряжу, окрашенные ткани и различные элементы одежды. Данная продукция занимает 60% пакистанского экспорта. Текстиль экспортируется в том числе и в Россию, хотя и в незначительных объемах.

В свою очередь, Рустам Минниханов предложил рассмотреть не только вариант поставки готовой продукции, но и возможность размещения на территории Татарстана производственных линий по выпуску текстиля и товаров легкой промышленности.