При создании новой коллекции Мауро Кригер, креативный дизайнер Pal Zileri, вдохновлялся флорой и фауной адриатического побережья Италии, сообщается в пресс-релизе компании.

Морские мотивы находят свое отражение в тканях свежих оттенков: лазурного, оливкового, лососевого и амарантового. Модели украшены геометрическими принтами.

Pal Zileri — итальянский бренд мужской одежды класса «премиум». На территории РФ и стран СНГ марка представлена в портфеле компании «Show-room Ли-Лу», которая осуществляет кампании заказов и предоставляет услуги франшизы.

Фотографии предоставлены компанией.