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Pal Zileri представил весенне-летнюю коллекцию в морском стиле
24.03.2017 00:18
При создании новой коллекции Мауро Кригер, креативный дизайнер Pal Zileri, вдохновлялся флорой и фауной адриатического побережья Италии, сообщается в пресс-релизе компании.
Морские мотивы находят свое отражение в тканях свежих оттенков: лазурного, оливкового, лососевого и амарантового. Модели украшены геометрическими принтами.
Pal Zileri — итальянский бренд мужской одежды класса «премиум». На территории РФ и стран СНГ марка представлена в портфеле компании «Show-room Ли-Лу», которая осуществляет кампании заказов и предоставляет услуги франшизы.
Фотографии предоставлены компанией.
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