Презентация коллекции сезона осень-зима 2017/2018 от итальянского бренда Pal Zileri состоялась в Милане 15 января, сообщается в пост-релизе компании.

Чтобы подчеркнуть главную идею коллекции, Pal Zileri создал живую инсталляцию внутри исторического памятника Ротонда делла Безана (Rotonda della Besana), известного миланского архитектурно-паркового ансамбля, из швей-мастериц, кропотливо выполняющих несколько ключевых движений, благодаря которым создаются каждые предметы коллекции.

Коллекция представляет собой неожиданные комбинации цветов, рисунков и текстур. Силуэты скроены по фигуре. Формальная строгость одно- и двубортных костюмов смягчается легкой шерстью и шелком в полоску. Костюмы сочетаются с шелковой водолазкой или же с хлопковыми рубашками с отделкой. Спортивная одежда - парки, полевые куртки, блейзеры и бесшовные термостойкие дутые куртки - переосмыслены на элегантный лад с помощью сарториальных приемов.

Четыре ключевых темы – серый, черный и белый с вкрапленимяи золотистой горчицы; темно-зеленый с оттенками насыщенного апельсинового; светло- и темно-синий с точками пурпурного и алебастрово - белого; контраст винного и cланцево- серого и черного.

Выбор тканей максимально широк: узкая белая полоска, черно-белая клетка, глен плед, букле, клетка принц Уэльский, вельвет и шашечные эффекты, часто на крупных плетениях и жаккарде. Фаворит холодной погоды – овчина – украшает укороченные жакеты и капюшоны пальто.

Коллекция вдохновлена регионом Венето, где расположена штаб-квартира модного дома.

Pal Zileri — итальянский бренд мужской одежды класса «премиум». На территории РФ и стран СНГ марка представлена в портфеле компании «Show-room Ли-Лу», которая осуществляет кампании заказов и предоставляет услуги франшизы.

Фотографии предоставлены компанией.