Бутик датского ювелирного бренда Pandora открыл двери для посетителей «Outlet Village Белая дача», сообщается в пресс-релизе аутлет-центра.

В коллекции Pandora представлены не только известные браслеты, но и часы, серьги, колье, а также тематические линии, приуроченные к различным праздникам и торжественным событиям. Все изделия марки производятся вручную из драгоценных и полудрагоценных материалов — серебра, золота, жемчуга, муранского стекла.

«Outlet Village Белая дача» — первый российский аутлет-центр европейского формата, открывшийся в августе 2012 года. В настоящее время в «Outlet Village Белая дача» работают около ста моно- и мультибрендовых магазинов таких брендов, как Tommy Hilfiger, Michael Kors, Furla, Coccinelle, Giovane Gentile, Pinko, Patrizia Pepe и др. Центр «Outlet Village Белая дача» является совместным предприятием инвестиционной девелоперской компании Hines, работающей на рынке недвижимости более 50 лет, а также группы «Белая дача». Общая площадь торгового комплекса — 38000 квадратных метров.

Фотография предоставлена компанией.