Российский производитель игольно-платиновых изделий «Мосточлегмаш» станет участником ежегодной выставки «Инлегмаш-2017», которая пройдет 20-22 февраля в ЦВК «Экспоцентр», сообщает компания.

На стенде №3 Е70 будут представлены основные виды продукции ПАО «Мосточлегмаш»: язычковые иглы и комплектующие к вязальным машинам, пробивные иглы, зап. части для текстильного оборудования и пр.

История ПАО «Мосточлегмаш» уходит корнями в 1903 год, когда серьезно встал вопрос о становлении промышленности по развитию игольно-платинной продукции. И уже за тринадцать лет отечественный рынок был насыщен продуктами завода. С 1917 года административное управление завода приняло решение развивать предприятие. А в период военных действий, на заводе производили военную технику и вооружение, и только после ее окончания завод снова стал производить игольно-платинную продукцию, при этом, развиваясь все больше.

Сейчас «Мосточлегмаш» представляет собой производственный комплекс для производства самых различных товаров игольно-платинного производства. Были освоены смежные направления, что позволило открыть лезвийное и фильерное производства. Представительства продукции завода уже присутствуют в более чем 10 странах.