Бренд обуви и аксессуаров Paolo Conte опубликовал раскладку новой весенне-летней коллекции.

Отталкиваясь от актуальных тенденций будущего cезона, дизайнерами бренда была создана коллекция обуви и аксессуаров, в основе которой лежат несколько fashion-направлений.

Neo Impero – тенденция, наполненная камнями и пайетками. В данной капсуле представлены босоножки с завязками, сабо на каблуке и низком ходу, лодочки, сандалии в греческом стиле.

Ключевые детали: декор из страз и крупных камней; преимущество пастельных оттенков с добавлением золота и серебра; элегантные силуэты; цветочные аппликации; фактурное мятое зеркало; эффект перелива лунного камня.

Let`s play – тенденция, вдохновленная шуточным настроением и детской фантазией в основе серьезного дизайна. Ключевые детали: яркая, контрастная палитра; оригинальный дизайн; дерзкие принты; аппликации; шуточная символика.

Natural life - отражение ценности природных, естественных мотивов. Ключевые детали:

комфорт на весь день; простой, выдержанный дизайн; природные мотивы в графике и принтах; спокойная палитра красок.

City Zone - спортивные элементы перетекающие в классические привычные конструкции. В данной капсуле представлены такие товарные группы как легкие летние кроссовки, высокие кеды и босоножки на комфортной танкетке. Ключевые детали: простой, лаконичный дизайн; ровные, спортивные линии; устойчивая платформа и каблук; многослойная подошва.

Напомним, Paolo Conte — группа компаний, которая занимается производством и реализацией модной женской и мужской обуви и аксессуаров на территории России и ближнего зарубежья. Занимает одно из лидирующих мест среди российских компаний по производству и продаже модельной обуви. На 1 августа 2016 года на территории России бренд Paolo Conte насчитывал 80 магазинов магазинов (51 — собственная розничная сеть, 29 — по системе франчайзинга).

Фотографии предоставлены компанией.