22.03.2017 23:48

Концерн LVMH расширился за счет покупки бренда Maison Francis Kurkdjian, пишут «Ведомости».

Контрольный пакет акций французского парфюмерного бренда Maison Francis Kurkdjian перешел во владение концерна LVMH. Подробности сделки не разглашаются, однако известно, что сооснователи марки останутся на своих постах. Марк Чайа – в должности генерального директора, а Франсис Куркджян – креативного директора. Они также будут входить в число акционеров.

Модный дом Louis Vuitton был основан в 1854 году. За пределы Франции он шагнул в 1885 году, с открытием первого магазинчика в Лондоне. В 1888 году основатель запатентовал собственную ткань с надписью «marque L. Vuitton deposee», которая стала отличительной чертой бренда. С 1987 года и по настоящее время LV объединен с Moët Hennessy, что позволило концерну LVMH стать мировым лидером по изготовлению предметов роскоши. На данный момент в объединение входит около 70 брендов, в числе которых: Givenchy, Christian Dior, Donna Karan, Louis Vuitton, Emilio Pucci, Fendi, Marc Jacobs, Bvlgari, Hublot, TAG Heuer, Zenith.

Maison Francis Kurkdjian основан в 2009 г. Сейчас у марки два магазина в Париже, три – на Тайване, по одному – в Малайзии и ОАЭ. Продукция компании представлена более чем в 40 странах.