18.04.2017 01:26

За значительный вклад в развитие отечественной легкой промышленности компания «Парижская коммуна» отмечена почетной грамотой совета федерации, сообщает пресс-служба производителя.

Очередную почетную грамоту получила компания «Парижская коммуна». Комитет совета федерации федерального собрания РФ по экономической политике наградил предприятие за значительный вклад в развитие отечественной легкой промышленности.

«Активно используя инновации, вы занимаете лидирующую позицию среди отечественных производителей детской обуви и создаете широкую известность российским брендам. Наше плодотворное сотрудничество позволило успешно завершить проект по разработке и внедрению в массовое производство конструкций и технологий с использованием органических материалов. Это способствовало развитию новой линейки производства современной детской обуви, востребованной по всей стране», - указал министр Минпромторга Денис Мантуров в приветственном адресе.









ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна» представляет собой промышленно-торговый обувной холдинг, состоящий из фабрики «Парижская коммуна», четырех технологически специализированных дочерних предприятий в Тульской и Тверской областях. Торгового дома «ПК-Заря» (опт) и фирменной торговой сети: 18 магазинов в Москве и Московской области, Туле и Ярославле (розница).

Фотография с сайта компании.