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Патрис Лувэ назначен генеральным директором модного дома Ralph Lauren

22.05.2017  20:06

Топ-менеджер Procter&Gamble Патрис Лувэ займет пост генерального директора дома моды Ralph Lauren, пишет RNS.

С 17 июля в должность генерального директора модного дома RalphLauren вступит один из топ-менеджеров компании Procter&Gamble - Патрис Лувэ. Он заменит ушедшего в феврале Стефана Ларссона, с которым у председателя совета директоров Ральфа Лорена возникли разногласия на «то, как следует менять творческую и деловую составляющие компании».

Отмечается, что после своего назначения на пост Патрис Лувэ станет также членом правления.

«Я очень рад тому, что Патрис присоединяется к нашей талантливой команде. Он чрезвычайно опытный бизнес-лидер с глубокой страстью к потребителю и сложным пониманием построения глобальных брендов», - сказал Ральф Лорен.

Ralph Lauren — американский бренд, под которым выпускается одежда, аксессуары, парфюмерия, нижнее белье и др. Торговыемарки: Ralph Lauren, Polo Jeans Co., Rugby, RL Childrenswear, RRL, RLX, Chaps, Club Monaco, Purple Label, Blue Label, Lauren, Ralph Lauren Home идр. Первый магазин открылся в России в 2007 году.  

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