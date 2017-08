Новая капсула Patrizia Pepe с оригинальными нашивками вдохновлена актуальными трендами мировой уличной моды, сообщается в пресс-релизе компании.

В основу второй коллекции No One Like You от Patrizia Pepe легла идея кастомизации. Ключевой ассортимент капсулы состоит из базовых моделей – классической белой футболки, платья с пышным подолом из тюля, кожаной куртки с массивными металлическими наклепками, минималистичного блейзера мужского кроя.

В бутиках Patrizia Pepe в Италии истинные поклонницы бренда могут самостоятельно выбрать яркие нашивки и кастомизировать понравившуюся вещь. Все покупки из новой коллекции упаковываются в специальную подарочную коробку.

Крупные цветочные бутоны с 3D эффектом, розовые фламинго из перламутрового шелка, разноцветные ласточки, символическое число «93» (год основания бренда), нашивки с надписями Follow Me и Burning Love – эти и другие оригинальные патчи позволяют превратить любую модель из новой коллекции в уникальный предмет гардероба.

Капсульная коллекция No One Like You представлена в отдельных бутиках Patrizia Pepe в Италии. В России модели из новой коллекции можно приобрести уже сегодня в официальном онлайн магазине бренда.

Patrizia Pepe – всемирно известный бренд одежды и аксессуаров, основанный в 1993 году во Флоренции. В настоящее время открыто более 100 бутиков Patrizia Pepe, 15 из которых расположены в России. Кроме этого, коллекции Patrizia Pepe представлены в более чем 1 700 мультибрендовых магазинах по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.