Капсульная коллекция Stronger от Patrizia Pepe вдохновлена «активным и динамичным образом жизни», сообщается в пресс-релизе компании.

Смелая и эффектная линейка одежды и аксессуаров объединяет в себе функциональность, комфорт и гламур. Модели из капсулы представлены в флуоресцентных цветах и украшены надписями Stronger и Stronger W.O.M.A.N.

Съемка кампании в поддержку капсулы проходила в тренажерном зале The Dog Eat Dog во Флоренции. Главная героиня fashion-истории – юная модель Беатрис Бруско (Beatrice Brusco) – боксирует и отрабатывает приемы из смешанных боевых искусств в образах из новой капсулы.

Коллекция Stronger будет доступна в продаже в бутиках Patrizia Pepe и в онлайн-магазине patriziapepe.com в конце июля.

Patrizia Pepe – всемирно известный бренд одежды и аксессуаров, основанный в 1993 году во Флоренции. В настоящее время открыто более 100 бутиков Patrizia Pepe, 15 из которых расположены в России. Кроме этого, коллекции Patrizia Pepe представлены в более чем 1 700 мультибрендовых магазинах по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.



