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Patrizia Pepe презентовала рекламную кампанию сезона весна-лето 2017

09.02.2017  12:32

Итальянский бренд Patrizia Pepe опубликовал фотографии и видеоролик весенне-летней рекламной кампании.

Отправной точкой новой коллекции Patrizia Pepe стала цветочная пустыня. Эта дизайнерская идея нашла свое отражение в трехмерных графических узорах и принтах, контрастной игре цветов, летящих тканях и мерцающих пайетках. Особого внимания заслуживает коллекция аксессуаров, а именно – сумок. Наряду с моделями Lock из сафьяновой кожи, в коллекции представлены аксессуары с отделкой из оргстекла, металла, блесток, нейлона и денима.

Красочная серия фотографий от Алессио Бользони дополнена динамичным видео, которое передает общую концепцию новой коллекции итальянского бренда.

Patrizia Pepe – бренд одежды и аксессуаров, основанный в 1993 году во Флоренции. В настоящее время открыто более 100 бутиков Patrizia Pepe, 15 из которых расположены в России. Кроме этого, коллекции Patrizia Pepe представлены в более чем 1 700 мультибрендовых магазинах по всему миру.

Фотографии и видео предоставлены компанией.

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