30.12.2016 07:19

Как заявил в интервью ТАСС губернатор Ивановской области Павел Коньков, отвечая на вопрос о возможности захода в регион крупных компаний, которые занимаются производством одежды, например, Gloria Jeans, «мы много раз поднимали это вопрос, проводили переговоры, но не получили какого-то серьезного ответа».

По словам губернатора, из-за этого сегодня текстильная промышленность Ивановской области в значительной степени развивается усилиями местных предпринимателей. Хотя среди них пусть и нет таких производств с громкими именами, но есть серьезные и успешные на протяжении многих лет компании.

«Так что Gloria Jeans не ждем, по крайней мере пока», – добавил Павел Коньков.