29.12.2016 07:14

Как заявил в интервью агентству ТАСС губернатор Ивановской области Павел Коньков, отечественную текстильную промышленность удалось сохранить и более того — удается ее развивать.

«Для нас текстиль — это и бренд, и профессиональная квалификация, и традиции, и одна из основных отраслей экономики. Начиная с XVIII века, когда в Иванове зародилось производство тканей, регион всегда был промышленным текстильным центром. Не случайно и Ленин говорил о «пролетариате московском, питерском и иваново-вознесенском». По сути, Ивановская область стала самостоятельным отдельным регионом после революции именно благодаря текстильному производству и большому количеству мануфактур, которые здесь работали», – рассказал губернатор.





«И сегодня бренд «Иваново — текстильный край» подкреплен конкретными фактами: 80% российских хлопчатобумажных тканей выпускается в Ивановской области. Причем Иваново не просто торгует тканями, что бы там ни говорили, больше половины из них у нас же в регионе и перерабатывается. Мы шьем готовые изделия, которые далее уже отправляем на рынок. Прежде всего это домашний текстиль, а основная масса готовых изделий — комплекты постельного белья», – отметил Павел Коньков.





По словам Конькова, то, что российский текстиль исчез из магазинов и в продаже только импортная продукция, – неправда. Хлопчатобумажный рынок страны заполнен изделиями российского производства — их большинство, импорта меньше. Так, объем рынка постельных комплектов в России оценивается на уровне 55–60 млн штук. По оценкам экспертов, 80–90% из них — российские, и больше половины производится в Ивановской области. «Конечно, это большой труд и заслуга в основном малого и среднего бизнеса. Мы уже давно воюем если не за импортозамещение, то, во всяком случае, точно против импорта на своем рынке и крепко удерживаем свои позиции», – подчеркнул глава Ивановской области.



