21.07.2017 07:02

Губернатор Ивановской области Павел Коньков позитивно оценил включение товаров легкой промышленности в перечень продукции, поддержка экспорта которой будет осуществляться в приоритетном порядке.

Как сообщает администрация региона, глава области считает, что такой шаг положительно скажется на развитии отрасли в целом. «Текстильные изделия являются основным экспортируемым товаром для Ивановской области, на их долю приходится свыше 30% в структуре экспорта региона в страны дальнего зарубежья и порядка 50%– в страны СНГ», - отметил Павел Коньков.

По итогам 2016 года легкая промышленность России вошла в число десяти направлений из более чем 30, продемонстрировавших рост экспорта в стоимостном выражении. Динамика экспорта текстиля и текстильных изделий в целом в масштабах страны составила 3,6%. Также по итогам 2016 года объем отгруженной продукции в текстильной и швейной отрасли увеличился на треть. Индекс промышленного производства по итогам года составил свыше 109%.

«С включением продукции легпрома в приоритетный перечень для экспорта наши ведущие экспортеры получают не только новые инструменты финансовой и нефинансовой поддержки, но и вправе рассчитывать на концентрацию ресурсов государства в поддержке приоритетных отраслей в дополнение к уже действующим на федеральном и региональном уровнях мерам», - заключил Павел Коньков.





Ведущими экспортерами региона в текстильной промышленности сегодня являются хлопчатобумажный комбинат «Шуйские ситцы», «Полет», Ивановский парашютный завод, «ТДЛ Текстиль», «Яковлевская льняная мануфактура».