11.03.2017 22:42

В интернет-магазине «Павловопосадской платочной мануфактуры» к оплате принимаются карты «Мир», сообщает пресс-служба компании.

«Павловопосадская платочная мануфактура» расширила количество вариантов оплаты в интернет-магазине. С 7 марта покупки в нем можно совершать при помощи платежной карты «Мир».

Напомним, что «Мир» представляет национальную систему платежных карт. Все акции компании принадлежат Центральному банку Российской Федерации.

«Павловопосадская платочная мануфактура» основана в 1795 году. Ежегодно компания выпускает около 800 видов шалей, платков, шарфов, кашне, палантинов, скатертей из натуральных волокон: шерсти, хлопка и шелка.