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Павловопосадская платочная мануфактура сможет получить поддержку от региональных властей

04.08.2017  07:17

Президент России утвердил поправки в закон «О народных художественных промыслах», которые позволяют субъектам Федерации осуществлять поддержку организаций НХП из федерального перечня, говорится в сообщении Минпромторга.

На текущий момент в федеральный перечень входит 79 организаций из 34 субъектов Российской Федерации, в том числе такое предприятие, как Павловопосадская платочная мануфактура.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, поправки позволят осуществлять комплексный подход в сфере развития народных художественных промыслов. Так, в 2016 году консолидированная поддержка отрасли составила более 1 млрд рублей, из которых 15% приходится на долю региональных бюджетов. 

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