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Пензенская фабрика «Элегант» готова шить из давальческого сырья
14.12.2016 17:44
Фабрика «Элегант» из Пензы принимает заказы на пошив из давальческого сырья, сообщает пресс-служба компании.
Швейная фабрика «Элегант» из Пензы расширяет варианты сотрудничества. В настоящий момент компания заявила о своей готовности выполнять заказы из давальческого сырья. Для этого в организации имеются художники, конструкторы, а также большая производственная база.
Швейная фабрика «Элегант» основана 25 лет назад. Ассортимент производителя включает более 200 моделей пальто, полупальто, свингеров, курток, пончо и плащей.
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