Бренд Pepfer представил новую коллекцию сумок и аксессуаров, сообщается в пресс-релизе компании.

В коллекцию Pepfer вошли рюкзаки из натуральной кожи синего цвета, варианты с паучком и одуванчиком, сумки с пчелами и бабочками. Новую жизнь получили и классические модели бренда. Например, сумка-бочонок из металлизированной кожи декорирована паутинкой и изображением мухи-цокотухи.

Pepfer – российский бренд сумок и аксессуаров. Коллекции марки представлены в Podium Market, DressOne и «Цветном», а так же в собственном монобрендовом бутике на Никольской улице.

Фотографии предоставлены компанией.