24.04.2017 17:33

На годовом собрании акционеров королевской шелковой фабрики «Передовая текстильщица» будет утвержден устав общества в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.

Годовое общее собрание акционеров королевской шелковой фабрики «Передовая текстильщица» состоится в будущий четверг, 27 апреля. Место проведения встречи: Московская область, г. Королев, мкр, Текстильщик, ул. Фабричная, д. 10 «Зал совещаний ткацкого производства».

Акционеры утвердят годовой бухгалтерский отчет, распределят прибыли и убытки, обсудят размер и сроки выплаты дивидендов по результатам 2016 года. Также в рамках собрания будет избран генеральный директор, ревизионная комиссия и наблюдательный совет общества.

Одним из пунктов повестки дня станет утверждение устава компании в новой редакции в связи с изменениями наименований основных видов ее деятельности.

Королевская шелковая фабрика «Передовая текстильщица» основана в 1875 году и в настоящее время специализируется в области производства технических тканей.