В сочинском ресторане «Чайка» 14 октября стартовала неделя моды Sochi Fashion Week, сообщают организаторы.

Открыл первый день Sochi Fashion Week пресс-завтрак в каминном зале ресторана «Чайка». Темой беседы стала экология («Экология в моде: как fashion технологии выведут моду из кризиса»). Пресс-завтрак организовала компания Faberlic во главе c fashion-директором Андреем Бурматиковым. Первым спикером выступила Марина Ривьера – дизайнер, которая рассказала о необходимости отказа от натуральных мехов, что современные технологии помогают сохранить жизни животных и перейти на такие утеплители, как Flexifill, которые ничем не уступают натуральным материалам.

Следующим спикером выступил проректор по научной работе РГУ им. А.Н. Косыгина Олег Кащеев. Он напомнил всем о богатстве, которым владеет Россия, и о том, что надо использовать ресурс данный природой, для изготовления натуральных материалов: «Большое количество полей с зерном, дает возможность выращивать натуральные волокна». Также он рассказал, что на базе Института им. А. Н. Косыгина, ведутся разработки экологических и технических материалов натурального волокна.

Ольга Глаголева – основатель бренда Go, говорила о важности правильно сочетать одежду и необходимости покупать только нужную одежду. Антон Алфер – главный редактор Moda.ru – рассказал о будущих технологиях, которые помогут человеку продлить жизнь. А сам Андрей Бурматиков рассказал о будущих планах компании, и что растет спрос на натуральные материалы, а покупают синтетику. В пресс-завтраке также приняли участие: Сергей Салкуцан, Юрий Сапожников, Елена Онишко, Дмитрий Тимуршин, Оксана Селендеева.

Пока представители прессы узнавали о новых технологиях, которые совсем скоро заполонят мир моды и людей, в главном зале проходила репетиция показа.

В 17.00 начался мастер-класс от Игоря Чапурина - «Мода – без нее было бы скучно жить, она дает настроение». Спикер рассказал, что интерес к глянцевому миру уходит, и трендом осень-зима будет красный цвет. А на пресс-конференции Игорь Чапурин рассказал, как создавалась коллекция для фестиваля молодежи и студентов, который сейчас проходит в Сочи. Дизайнер и его команда разработали, худи, футболки и жилеты, причем так подобрали цвета, чтобы они сочетались друг с другом. Таким образом, участники носят форму желтого цвета, волонтеры синего, а персонал красного. В завершении хедлайнер Sochi FashionWeek 2017 сказал: «Мода – это удивительный мир, который делает нашу жизнь прекрасной».

В 18:00 стартовал показ коллекции Natalia Dragan. На подиуме были представлены как свадебные, так и вечерние платья. Модели выходили на подиум в масках зайчиков.

Следующий показ был представлен Faberlic by Yudashkin. Девизом этого показа стала фраза «Мода доступная каждой». На подиуме была презентована повседневная одежда, а также двойные наряды для мамы с дочкой. Модельер использовал такие цвета, как: фуксия, темно-синий, синий, нежно-розовый.

Основателем бренда Smyr Madina является молодой дизайнер из Москвы Мадина Смыр. Она представила в Сочи летящие платья, комбинезоны, облегающие модели. Модельер использовала в основном: бежевый, ярко-зеленый, дымчатый, черный, пастельные цвета.

Бренд Vanity Voice основан в 2006 году, основной вид деятельности – дизайн и изготовление верхней одежды luxury класса из меха, кашемира и кожи. В 2016 году Vanity Voice была присуждена профессиональная национальная премия «лучший меховой бренд года». На показе были представлены пальто-халат в пол с желтыми вставками, элементы меха, вышивка. Также была одежда в клетку, кожаные брюки, классические брюки. Цвета: сочетание белого с черным, темно-синий, коричневый, салатовый.

Дом Chapurin представил вниманию зрителей коллекцию весна-лето. Дизайнер использовал камуфляжный рисунок, при этом цвета костюмов были не только хаки, но и розовый разных оттенков. Также были продемонстрированы брюки и кардиганы из кожи с вырезанными узорами. Вечерние платья свободного покроя сверками большими круглыми пайетками. Этот показ был самым ожидаемым событием вечера, и он оправдал надежды зрителей, все встретили овациями Игоря Чапурина и его коллекцию.

Фотографии Дмитрия Бабушкина, предоставлены организаторами.