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Первый гипермаркет «Веллмарт» начал работу в Пятигорске

05.04.2017  13:58

На Северном Кавказе появился первый швейный гипермаркет «Веллмарт», сообщает пресс-служба компании.

В пятницу, 31 марта, в Пятигорске прошло открытие гипермаркета «Веллмарт». Это первый магазин компании на Северном Кавказе. На площади более 1 тыс. кв.м. для клиентов представлено промышленное и бытовое швейное оборудование, а также фурнитура и ткани.

Адрес гипермаркета: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул .Георгиевская, д. 296.

«Веллмарт» - гипермаркет, ориентированный на владельцев ателье, портных и дизайнеров. Компания являемся самой крупной в России оптово-розничной торговой площадкой швейного оборудования и фурнитуры.

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