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Первый концепт-стор Reebok Classic открывается в универмаге «Цветной»

31.01.2017  22:09

В Москве в универмаге «Цветной» начнет работу первый концепт-стор Reebok Classic, пишет The Village.

Открытие концепт-стора Reebok Classic в Москве состоится в субботу, 4 февраля. Это первый магазин такого формата в столице. Он разместится в универмаге «Цветной».

В концепт-сторе планируется реализовать основную коллекцию марки, а также эксклюзивные модели обуви и одежды, в том числе коллаборации.

В рамках открытия на первом этаже универмага будет работать бесплатная чистка кроссовок Reebok и зона бесплатной кастомизации от художников Kogan (Германия) и Occultra (Россия).

Компания Reebok International Ltd. является подразделением Adidas Group и реализует продукцию брендов Reebok, Reebok-CCM Hockey и Sports Licensed Division. Reebok является эксклюзивным поставщиком экипировки для Crossfit и Всемирных игр Reebok Crossfit Games, главным спонсором Reebok Spartan Race; эксклюзивным поставщиком экипировки для UFC (Ultimate Fighting Championship), а также производителем одежды для тренировок Les Mills.

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