Международная выставка обуви и аксессуаров Gallery Shoes будет проходить с 27 по 29 августа 2017 года, сообщают организаторы.

В рамках сегментов – Premium, Contemporary, Urban, Kids и Comfort – будут продемонстрированы новые коллекции порядка 500 модных брендов, стенды которых займут около 10 500 кв.м. крытых площадей, плюс быстровозводимый павильон площадью 2 000 кв. м. Теперь, в зависимости от собственных потребностей, производители фирменной обуви смогут представить как индивидуально оформленные экспозиции до 150 кв.м., так и небольшие концептуальные стенды площадью до 35 кв.м.

Первым этапом реализации обновленной концепции станет разработка нового портфолио брендов, включая полный спектр сопутствующей информации, что должно привлечь как производителей внутреннего немецкого, так и международного рынка. Наряду с производителями, принимающими участие в обоих проектах – Gallery и Gallery Shoes, в этот ряд войдут не только крупные ключевые игроки, но и небольшие эксклюзивные бренды. Кроме того, помимо обуви, в данном проекте будут широко представлены коллекции аксессуаров. На данный момент организаторы ожидают от 8 000 до 10 000 посетителей из Северной, Центральной и Восточной Европы.

Организатором проекта выступает Igedo Company – дочерняя компания Messe Düsseldorf.