02.03.2017 06:55

ГК «Детский мир» в 2017 году продолжает открывать новые магазины, продолжая экспансию в российские регионы. Так, начал работать первый магазин в подмосковном городе Коломна.

Как говорится в сообщении ритейлера, новый супермаркет сети «Детский мир» распахнул свои двери для покупателей в Коломне в торговом центре «РИО» (ул. Октябрьской Революции, 362). Торговая площадь магазина – 1300 кв. м.

Как заявила Надежда Киселева, начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир», Москва и Московская область остаются для группы одним из ключевых регионов. «Коломна является перспективным городом для развития торговой сети, это один из крупнейших промышленных и научных центров Московской области. Открытие магазина позволит обеспечить жителей города качественными детскими товарами по доступным ценам», - подчеркнула она.

Таким образом, на сегодняшний день сеть «Детский мир» насчитывает 481 супер- и гипермаркет в 179 городах России и Казахстана. Совокупная торговая площадь всех магазинов сети – 592 тыс. кв. м.