19.04.2017 06:57

По итогам текущего года Санкт-Петербург может уступить Москве первое место в рейтинге наиболее обеспеченных торговыми центрами городов России.

Количество вакантных площадей в торговых центрах Санкт-Петербурга в первом квартале 2017 года упало на 0,4 п.п. и достигло самого низкого значения за последние два года – 5,6%, согласно статистике JLL.

Как говорится в сообщении компании, на текущий момент в Санкт-Петербурге работают 58 качественных торговых центров совокупной арендопригодной площадью более 2,2 млн кв. м, что соответствует 427 кв. м на 1 тыс. жителей. Как констатируют в компании, по обеспеченности на душу населения Санкт-Петербург пока еще опережает Москву, но ситуация может измениться уже к концу года. Если в столице будут введены в строй все заявленные ТЦ, насыщенность города торговыми первом квартале в качественных торговых опередит Северную столицу.

Превышение объема открытий над закрытиями в Питере в последнее время наблюдалось во всех сегментах, за исключением одежды и спортивных товаров. «В Санкт-Петербурге с начала года были закрыты все магазины сети одежды Takko Fashion, которые являлись мини-якорными арендаторами в торговых комплексах города и занимали до 900 кв. м каждый. Пока ни в одном из этих помещений новые магазины не открыты. Уход такого крупного арендатора определил доминирование сегмента одежды и аксессуаров в структуре закрытых объектов. Отрицательное поглощение площадей в сегменте спортивных товаров связано с постепенной реализацией анонсированных ранее планов по уходу сети Intersport, а также с оптимизацией сети adidas», – пояснил руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге Владислав Фадеев.