В рамках партнерства Kunjut Textile & Design предоставит сертификаты на разработку дизайна авторских тканей и производство тканей с авторским рисунком методом сублимационной печати, сообщает пресс-служба выставочной компании «РЛП-Ярмарка».

Яна Зинова, PR-директор Kunjut T & D, войдет в Совет партнеров конкурса «Экзерсис».

В составе компании Kunjut Textile & Design – фабрика печати на ткани, швейное производство и дизайн-студия. Компания работает с 2009 года, охватывая все территории России. Kunjut T & D производит авторские ткани на заказ с любыми изображениями. На фабрике представлен большой ассортимент тканей для печати – костюмные, сорочечные, курточные, платочные, сумочные, спортивный трикотаж. Также возможна печать на ткани заказчика.

Текстильными партнерами конкурса «Экзерсис» на протяжении многих лет выступают компании «Юнсен» и «Вулкан-А», которые предоставляют дизайнерам сертификаты на ткани для следующей коллекции.

Напоминаем, что 39-й Международный конкурс молодых дизайнеров одежды «Экзерсис» пройдет 29 августа в Москве на ВДНХ в рамках 49-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» (29 августа – 1 сентября 2017 г.).

Фотографии предоставлены пресс-службой выставочной компании «РЛП-Ярмарка».