В состав обновленного торгово-развлекательного комплекса Atlantic City войдут 130 магазинов, сообщается в пресс-релизе компании.

Собственник ТРК, компания «Атлантик», планирует усилить торговую галерею и осуществить реновацию комплекса, чтобы максимально использовать потенциал объекта, расположенного в окружении крупнейших девелоперских проектов Петербурга. По прогнозам, посещаемость ТРК вырастет до 20-25 тысяч человек в день.

Эксклюзивным консультантом по маркетингу и брокериджу комплекса назначена международная консалтинговая компания Colliers International, на счету которой это уже пятый кейс по реконцепции крупного торгового объекта в Санкт-Петербурге.

Многофункциональный комплекс Atlantic City площадью 105 000 кв. м, расположенный на ул. Савушкина, 126, включает торгово-развлекательный комплекс (общая площадь – 80 000 кв. м, арендопригодная – 31 000 кв. м), бизнес-центр класса А (общая площадь – 25 000 кв. м), а также наземную и подземную парковку на 1150 машиномест. Торгово-развлекательный комплекс работает с 2008 года в премиальном сегменте и генерирует стабильный арендный доход. К 2018 году, по завершении крупнейших строительных проектов города, зона охвата ТРК будет расширена почти до 2 млн. человек, а его влияние распространится не только на жителей Приморского, но и Василеостровского и Петроградского районов.

В рамках реновации ТРК Atlantic City в два раза увеличит fashion-галерею, усилит ее международными и федеральными универмагами одежды, а также расширит площади под ресторанную зону. В результате этих изменений ТРК сможет предложить посетителям большой выбор fashion брендов разных ценовых категорий, сохранив при этом свое ключевое преимущество – сформированную галерею магазинов одежды, обуви и аксессуаров сегментов «средний плюс» и «премиум». В состав обновленного ТРК Atlantic City войдут 130 магазинов, не менее 100 из них займут международные и федеральные бренды одежды, обуви и аксессуаров. В числе якорных арендаторов останутся финский продуктовый супермаркет Prisma, кинотеатр «Мираж Синема» с VIP-зоной, фитнес-центр премиального уровня World Class и мультибрендовый универмаг одежды Bosco Outlet. Большое внимание будет уделено заведениям общественного питания: на всех этажах разместятся кафе, откроются новые рестораны, расширится линейка концепций ресторанного дворика. Изменение планировочных решений и внутренней логистики комплекса будет происходить без его закрытия для посетителей. Арендная кампания продлится чуть больше года и завершится во втором квартале 2018 года.

Юрий Николаевич Сулягин, генеральный директор ООО «Атлантик»: «ТРК Atlantic City, расположенный вблизи от Приморского шоссе – ключевой автомагистрали, ведущей в Курортный район, был ориентирован преимущественно на его жителей. За годы своего существования комплекс нашел свою аудиторию – приверженцев высококлассных брендов с мировыми именами. Однако за это время в Приморском районе произошли колоссальные изменения: значительно выросло население, причем преимущественно за счет молодых семей, парк 300-летия Санкт-Петербурга стал одним из главных в городе центров притяжения молодежи благодаря проведению масштабных фестивалей, а в скором времени в разы вырастет деловая активность района и увеличится его туристическая привлекательность. На сегодняшний день в ТРК Atlantic City сформирован уникальный пул арендаторов, аналогов которого нет ни в одном торговом центре города. Мы сохраним любимые бренды постоянных посетителей комплекса и дополним их новыми, которые оценят сотрудники и посетители одной из крупнейших в городе деловых локаций, а также жители не только Приморского района, но и соседних».

Светлана Махлаева, заместитель директора департамента торговой недвижимости компании Colliers International в Санкт-Петербурге: «В преддверии Чемпионата мира по футболу, когда в Петербурге ожидается максимальный приток внешнего и внутреннего туризма, решение об усилении концепции объекта, находящегося в эпицентре грядущих событий, абсолютно оправдано. При этом с учетом активного развития Приморского района концепция еще долго не утратит своей актуальности. Приморский район – не только лидер по вводу нового жилья, но и самый густонаселенный район города. Так, например, только северо-приморская часть района, которая находится в первичной зоне охвата проекта, увеличилась за последние 10 лет на 1,7 млн кв. м жилья. В непосредственной близости от ТРК Atlantic City, на набережной Большой Невки, ведется активное строительство жилья комфорт и бизнес-класса».