Новая коллекция Free Age Fashion выполнена из чистого хлопка с добавлением неокрашенной мононити, сообщается в пресс-релизе компании.

В этой коллекции дизайнеры Free Age Fashion хотели передать разными способами контраст света и тени на летних улицах города, который мы наблюдаем в архитектуре, в лучах солнца, падающих на плоскости зданий. Для этого они использовали блоки ажурных и прозрачных фактур, в которых «зашифрован» трансформированный логотип бренда в виде волка, а также рисунок в виде полосок. При этом в одной модели могут сочетаться сразу оба приема.

Идею игры света и тени поддерживает также контраст белого с серым – основных цветов коллекции. Однако, в отличие от зимнего серого, в этой коллекции использован синеватый оттенок серого цвета, в который окрашивается грозовое летнее небо.

Коллекция включает в себя женскую и мужскую капсулы. Силуэты моделей прямые, слегка свободные; со спущенной линией плеч. Платья и юбки в женской коллекции удлиненные (ниже колена, с функциональными разрезами), причем в некоторых моделях спинка длиннее переда. В мужской капсуле, состоящей из вязаных футболок, в том числе с принтом по фактурному трикотажу, джемперов и бомберов, мононить не используется.

Напоминаем, что в январе 2017 года вышла первая коллекция Free Age Fashion, разработанная и связанная в Санкт-Петербурге. Все модели изготовлены на современном японском оборудовании.

Фотографии предоставлены компанией.