16.03.2017 07:11

Петербургские предприниматели – представители текстильной и легкой промышленности побывали с бизнес-миссией в Хельсинки. В поездке приняли участие владельцы малых предприятий по пошиву пальто, верхнего платья и спецодежды, по изготовлению элитного постельного белья и авторских изделий из натурального шелка.

Поездка была организована Первым Санкт-Петербургским клубом деловых женщин при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

По словам Светланы Мельниченко, вице-президента Первого Санкт-Петербургского клуба деловых женщин, главными задачами миссии были переговоры о налаживании каналов продажи изделий петербургских дизайнеров и продукции предприятий легкой промышленности в Финляндии и о возможности для владельцев крупных финских брендов отшивать свою продукцию на производственных площадках Петербурга.

По итогам визита питерских бизнесменов в Финляндию будет создана международная Финско-российская ассоциация, деятельность которой будет направлена на развитие сотрудничества между малыми и средними предприятиями Финляндии и России.

Ассоциация будет оказывать помощь предпринимателям обеих стран в открытии и становлении малого бизнеса, а также в стабилизации деятельности предприятия и его укоренении в соседней стране; развивать между Россией и Финляндией взаимную осведомленность о предприятиях и их продукции, о брендах и торговых марках этих предприятий.

В планах ассоциации «Финско-pоссийское бизнес-доверие» - создание международного интернет-магазина, который будет предлагать товары предприятий-членов этого общественного объединения.