Новости
НачалоНовостиПетербургский легпром налаживает связи с финскими предприятиями
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Рейтинг@Mail.ru

Петербургский легпром налаживает связи с финскими предприятиями

16.03.2017  07:11

Петербургские предприниматели – представители текстильной и легкой промышленности побывали с бизнес-миссией в Хельсинки. В поездке приняли участие владельцы малых предприятий по пошиву пальто, верхнего платья и спецодежды, по изготовлению элитного постельного белья и авторских изделий из натурального шелка.

Поездка была организована Первым Санкт-Петербургским клубом деловых женщин при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

По словам Светланы Мельниченко, вице-президента Первого Санкт-Петербургского клуба деловых женщин, главными задачами миссии были переговоры о налаживании каналов продажи изделий петербургских дизайнеров и продукции предприятий легкой промышленности в Финляндии и о возможности для владельцев крупных финских брендов отшивать свою продукцию на производственных площадках Петербурга.

По итогам визита питерских бизнесменов в Финляндию будет создана международная Финско-российская ассоциация, деятельность которой будет направлена на развитие сотрудничества между малыми и средними предприятиями Финляндии и России.

Ассоциация будет оказывать помощь предпринимателям обеих стран в открытии и становлении малого бизнеса, а также в стабилизации деятельности предприятия и его укоренении в соседней стране; развивать между Россией и Финляндией взаимную осведомленность о предприятиях и их продукции, о брендах и торговых марках этих предприятий.

В планах ассоциации «Финско-pоссийское бизнес-доверие» - создание международного интернет-магазина, который будет предлагать товары предприятий-членов этого общественного объединения.

Просмотров: 47
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1262 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте