15.08.2017 06:42

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга приглашает компании сферы легкой промышленности принять участие в международной выставке текстиля и моды «ТеxtileExpo Uzbekistan 2017», которая пройдет в Узбекистане.

Мероприятие состоится с 13 по 15 сентября 2017 года в национальном выставочном комплексе «Узэкспоцентр» в Ташкенте. Одновременно будет проходить 11-я юбилейная Центрально-азиатская международная выставка «Текстильное оборудование и технологии - САIТМЕ 2017».

На выставке будут представлены достижения узбекских производителей пряжи, ткани, трикотажного полотна, готовых изделий, носочной продукции и др.

Мероприятие проводится совместно с группой компаний IТЕ при поддержке министерства внешней торговли, Государственного комитета по инвестициям, ГАК «Узбекенгилсаноат», Ассоциации модельеров и дизайнеров «Осие рамзи» и Торгово-промышленной палаты Узбекистана.