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Петродворцовый часовой завод выпустил обновленную модель «Ракета – Коперник»

03.04.2017  12:15

Создание обновленных часов «Ракета – Коперник» проходило в сотрудничестве с космонавтом, дважды Героем Советского Союза, Александром Иванченковым, сообщается в пресс-релизе компании.

Первые часы «Ракета – Коперник» были выпущены в начале 80-х годов. Обновленная модель имеет циферблат цвета ночного неба, стрелки в форме планет солнечной системы, сердце часов – механизм «Ракета – Автомат». Дизайн передает явление погружения Луны в тень Земли или полного солнечного затмения.


Александр Иванченков дважды был членом экипажа космической станции «Союз» и два раза выходил в открытый космос. Космонавт поделился своими воспоминаниями о пребывании в открытом космосе с дизайнерами Часового Завода «Ракета», так родилось новое поколение часов «Ракета – Коперник».

«Ракета – Коперник» уже представлены в магазинах страны и в ближайшее время появятся в часовом бутике на Place Vendome Париже.

Петродворцовый часовой завод — старейшее предприятие России, было основано Петром I в 1721 году. После Великой Отечественной войны предприятие производит часы под маркой «Победа». С 1961 года завод выпускает часы «Ракета», названные в честь первого полета в космос Юрия Гагарина. Это одна из редких мировых мануфактур, производящих собственные часовые механизмы от А до Я, включая спираль и баланс.

Фотография предоставлена компанией.

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