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Петродворцовый часовой завод выпустил обновленную модель «Ракета – Коперник»
03.04.2017 12:15
Создание обновленных часов «Ракета – Коперник»
проходило в сотрудничестве с космонавтом, дважды Героем Советского Союза,
Александром Иванченковым, сообщается в пресс-релизе компании.
Александр Иванченков дважды был членом экипажа космической станции «Союз» и два раза выходил в открытый космос. Космонавт поделился своими воспоминаниями о пребывании в открытом космосе с дизайнерами Часового Завода «Ракета», так родилось новое поколение часов «Ракета – Коперник».
«Ракета – Коперник» уже представлены в магазинах страны и в ближайшее время появятся в часовом бутике на Place Vendome Париже.
Петродворцовый часовой завод — старейшее предприятие России, было основано Петром I в 1721 году. После Великой Отечественной войны предприятие производит часы под маркой «Победа». С 1961 года завод выпускает часы «Ракета», названные в честь первого полета в космос Юрия Гагарина. Это одна из редких мировых мануфактур, производящих собственные часовые механизмы от А до Я, включая спираль и баланс.
Фотография предоставлена компанией.
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